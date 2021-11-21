سكرتير عام مطروح ينفي تعطيل المصالح الحكومية بالمحافظة

أكد أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، أن المصالح الحكومية في المحافظة تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل مرورية.

وقال أشرف إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، إن المحافظة قامت برفع حالة الاستعداد القصوى، وذلك تحسبا لموجة الطقس السيئ، متابعا: “تعاملنا بنجاح هذا العام من خلال الإجراءات الاستباقية”.

وأضاف : “الأمطار استمرت لفترات طويلة، ولكننا تعاملنا مع الأمر”، معقبا: "مفيش عندنا مشاكل".

وأوضح أن جميع الأجهزة داخل المحافظة تتعاون من أجل مواجهة تدعيات موجة الطقس السيئ، مشيرا إلى أنه تم تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد.



