عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالاتجار في السلاح الناري.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة الأعمال الإجرامية والاتجار فى الاسلحة النارية الغير مرخصة
وكانت المعلومات السرية قد وردت لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وتم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة أعماله الإجرامية في تجارة السلاح.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه أثناء تواجده بالقرب من محل سكنه وبحوزته بندقية خرطوش و5 فرد محلي وعدد من الطلقات وهاتف محمول.
وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة النيابة العامة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين لفرضهما إتاوات على السائقين في القليوبية

التصريح بدفن جثة طالب سقط من الطابق الرابع بمدرسة في القليوبية

التحفظ على 4.5 طن ملح ومخلل مجهول المصدر في القليوبية

مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في القليوبية

ترشيحاتنا

هدف "ريان" لم يشفع.. ألتاي يسقط أمام أضنة بثلاثية في الدوري التركي|فيديو

حكمة ومسئولية.. مصر ترحب بتوقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك في السودان

وزير التنمية المحلية يشارك في فاعلية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات

إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي في قتل ابنة الأولى بالقليوبية

أعلم ابني الصلاة بصوت مرتفع وانتظر حتى يردد ورائي فهل تقبل صلاتي؟

آبل توفر خدمة إصلاح مجانية لمستخدمى هواتف آيفون في الإمارات.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

هيئة الأرصاد: استمرار حالة الطقس غير المستقرة.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة| فيديو

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

خاص| مرتضى منصور يستعد للعودة لرئاسة نادي الزمالك

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

تحذير.. شجرة في السعودية تصيب من يقترب منها بالعمى | شاهد

تحت الأمطار.. جمهور حفل غالية بن علي يفترش الأرض للاستماع إلى أغانيها

فيديو

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ