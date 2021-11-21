حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالاتجار في السلاح الناري.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة الأعمال الإجرامية والاتجار فى الاسلحة النارية الغير مرخصة

وكانت المعلومات السرية قد وردت لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة أعماله الإجرامية في تجارة السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه أثناء تواجده بالقرب من محل سكنه وبحوزته بندقية خرطوش و5 فرد محلي وعدد من الطلقات وهاتف محمول.

وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.