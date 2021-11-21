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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رواية "إنطواء" للكاتب محمد بكري في معرض القاهرة الـ53

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يستعد  الروائي محمد بكري لطرح روايته "إنطواء" ، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ53 المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل.

وذكر بكري أن هذه ليست الرواية الأولى له ولكن هي الرواية الأولى التي قرر نشرها فكان لديه عدة تجارب سابقة ينشرها على مواقع السوشيال ميديا، وقد لاقت رواجاً كبيراً من متابعيه وحصلت على إعجاب واستحسان الكثيرين.

وقد صنف الكاتب محمد بكري روايته على أنها رواية اجتماعية بحتة ذات طابع يغلب عليه السلاسة في الحوار وحبكة القصة والإبهار في التفاصيل وقد صرح بكري أنه قلق بشأن التجربة الأولى كما هو حال معظم الكتاب الشباب لكنه أيضاً يثق فيما يقدم ويثق بأنه هناك شريحة كبيرة من الجمهور تقدم الفن الهادف.

وأوضح الكاتب محمد بكري أن هذا الإصدار لن يكون الإصدار الأخير لكنه مجرد بداية وسلمة أولى من سلالم النجاح التي سوف يصل إلى أعلاها طالما أنه يسعى.

ولفت إلى أن الكاتب الجيد لابد وأن يكون متمكن وواثق من أدواته حتى يستطيع أن يحصل على إعجاب الجماهير وأن يفوز بلغت انتباهه لعمله وأن يستطيع المنافسة في ماراثون الثقافة والأدب الذي لن يتوقف من أجل أحد بل يسير في خطى مستمرة نحو التطور والتجديد وعلى كل كاتب أن يواكب هذه التطورات حتى يستمر وجوده على الساحة.

الروائي محمد بكري روايته إنطواء معرض القاهرة الدولي للكتاب رواية اجتماعية بحتة ة القصة والابهار في التفاصيل

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