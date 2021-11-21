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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ7 أرواح .. زوج يستعين بأفعى كوبرا للتخلص من زوجته

صدى البلد

حكم على شاب بالسجن مدى الحياة في الهند ، و لن يرى شوارع المدينة طيلة حياته حتى الموت، وذلك بعد إثبات أنه قتل زوجته من خلال إحضار أفعى كوبرا ودفعها للدغ زوجته وهي نائمة في السرير . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن محكمة هندية حكمت على شاب هندي يدعى " كومار" بالسجن مدى الحياة، و ذلك بعد إصراره على قتل زوجته عقب إثبات أنه حاول التخلص من 3 مرات و نجح في المرة الرابعة . 

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أسرة تعثر على ثعبان ضخم في حمام سباحة خاص بالمنزل

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أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

 

وبحسب ما ورد في تحريات الشرطة عقب إلقاء القبض على الشاب، فإن الشاب قام بشراء أفعى كوبرا مستغلا إنتشار ظاهرة  تفشى الثعابين في المنازل في بعض الأماكن في الهند، و قرر أن يتخلص من زوجته التي تزوجها مرغما بعجد إغراء والدها له بالمال ليوافق على الزواج منها . 


وقال الشاب، إن والدها في البداية كان يتكفل بمصاريفهما ولكن فيما بعد شعر الشاب بالملل من تلك الشابة ، رغم كل التنازلات التي قدمها والدها له، و قرر التخلص منها من خلال عض ثعبان كوبرا لها و دس السم في عروقها و إبعاد الشبهات عنه . 


واشترى شاب أكثر من مرة أفاعي و كانت بغرض قتل زوجته ، إلا أن كل مرة كانت محاولته تفشل في اللحظات الأخيرة، حتى قام بتخدير زوجته في آخر محاول وأحضر الأفعى ودفعها للدغها أثناء النوم وكادت أن تنهي حياتها .

 
جدير بالذكر أن الزوج ظن أن زوجته ماتت بعد عرضها للدغ من الافعى ، ونظرا لدخولها المستشفى إلا أنها لم تتوفى ولكنها أصبحت عاجزة عن الحركة، واعترف الشاب بجريمته وعاقبته المحكمة بالسجن مدى الحياة . 
 

شاب لسجن الهند الموت أفعى أفعي كوبرا محكمة

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