بـ7 أرواح .. زوج يستعين بأفعى كوبرا للتخلص من زوجته

حكم على شاب بالسجن مدى الحياة في الهند ، و لن يرى شوارع المدينة طيلة حياته حتى الموت، وذلك بعد إثبات أنه قتل زوجته من خلال إحضار أفعى كوبرا ودفعها للدغ زوجته وهي نائمة في السرير .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن محكمة هندية حكمت على شاب هندي يدعى " كومار" بالسجن مدى الحياة، و ذلك بعد إصراره على قتل زوجته عقب إثبات أنه حاول التخلص من 3 مرات و نجح في المرة الرابعة .

وبحسب ما ورد في تحريات الشرطة عقب إلقاء القبض على الشاب، فإن الشاب قام بشراء أفعى كوبرا مستغلا إنتشار ظاهرة تفشى الثعابين في المنازل في بعض الأماكن في الهند، و قرر أن يتخلص من زوجته التي تزوجها مرغما بعجد إغراء والدها له بالمال ليوافق على الزواج منها .



وقال الشاب، إن والدها في البداية كان يتكفل بمصاريفهما ولكن فيما بعد شعر الشاب بالملل من تلك الشابة ، رغم كل التنازلات التي قدمها والدها له، و قرر التخلص منها من خلال عض ثعبان كوبرا لها و دس السم في عروقها و إبعاد الشبهات عنه .



واشترى شاب أكثر من مرة أفاعي و كانت بغرض قتل زوجته ، إلا أن كل مرة كانت محاولته تفشل في اللحظات الأخيرة، حتى قام بتخدير زوجته في آخر محاول وأحضر الأفعى ودفعها للدغها أثناء النوم وكادت أن تنهي حياتها .



جدير بالذكر أن الزوج ظن أن زوجته ماتت بعد عرضها للدغ من الافعى ، ونظرا لدخولها المستشفى إلا أنها لم تتوفى ولكنها أصبحت عاجزة عن الحركة، واعترف الشاب بجريمته وعاقبته المحكمة بالسجن مدى الحياة .

