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برلمان

وفد "شباب الأحزاب" يشارك في استعراض استراتيجية جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الموتمر الصحفى الذي أعدته وزارة الدولة للهجرة والمصريين فى الخارج لإطلاق  "استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج" .

استعرض الدكتور مارتن راسل، أستاذ دراسات واستراتيجيات الجاليات في الخارج بمعهد نتوركنج بجامعة دبلن الآيرلندية، استراتيجية جديدة بعنوان "استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج"، وقال إنه قدمها لوزارة الهجرة وقد صممها في ضوء ملفات السياسة التنموية القائمة في مصر لاسيما رؤية مصر 2030.

ووصف راسل هذه الاستراتيجية بأنها من الممكن أن تفسح الطريق لوضع سياسة متكاملة معتمدة رسميًا على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تسعى الاستراتيجية إلى خلق جسر تواصل مع المصريين بالخارج أكثر شمولية بشرائحهم المختلفة لتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية.

وتابع راسل أن الاستراتيجية قائمة على الآتي: استخدام التكنولوجيا الرقمية لتجميع مشاركة المصريين بالخارج في عملية التنمية الوطنية، تطوير أنظمة التواصل اللازمة وقنوات الاتصال مع الجالية المصرية، إقامة شراكات معرفية رئيسية مع القطاعات ذات الصلة مما يعزز تضمين المصريين بالخارج كشركاء في التنمية.

واستطرد راسل قائلا إن الاستراتيجية أيضا تقوم على دعم مجالات التدريب والأبحاث، وضمان وجود عنصر رقمي قوي في ملفات التواصل مع الجاليات المصرية، وتوفير منصات للتعاون بين المصريين بالخارج ومقدمي الخدمات في المؤسسات المختلفة.

وثمن راسل جهود وزارة الهجرة المصرية في رعاية مصالح المصريين حول العالم وتلبية احتياجاتهم المختلفة، مؤكدا أن الوزارة دائمًا تسعى إلى الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى فيما يتعلق بشئون الجاليات والمغتربين.

وفي أعقاب ذلك، عُقدت جلسة نقاشية تم فيها طرح الأسئلة والاستفسارات وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الحضور وشيريهان حبيب الاستشاري المحلي في وضع الاستراتيجية، حول محاور الاستراتيجية ودور المشاركين فيها وسبل الاستفادة منها.

تأتي هذه الاستراتيجية في إطار مشروع "مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكل من منظمة الهجرة الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

يذكر أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم كلا من عماد خليل وأحمد فتحى عضوى مجلس النواب ورامى جلال ومحمود فيصل أعضاء مجلس الشيوخ وريهام الشبراوى ويوستينا جورج وجهاد سيف ومحمود مدحت أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة الدولة للهجرة والمصريين فى الخارج التكنولوجيا الرقمية الجالية المصرية جلسة نقاشية

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