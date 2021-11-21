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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صرف القاهرة والجيزة: التعامل مع الأمطار وسحب تجمعات المياه

صدى البلد

 

أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة بلغ 125معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه على مستوى المحافظة فى إطار الجهود التى تقوم بها الشركة للتعامل مع الأمطار وسحب المياه الناتجة عنها.

وأشار "رئيس شركة صرف القاهرة" أن خط الصرف الصحى الممتد من شارع يوسف عباس إلى امتداد رمسيس بقطر 1200 مم، بطول ٣كيلومتر، والذى نفذته الشركة بتكلفة 200 مليون جنيه، قد أثبت كفاءته فى استيعاب كمية الأمطار التى سقطت امس، حيث لم يشهد طريق الاوتوستراد أو منطقة المنصة اى تجمعات أمس.

وقال أن فرق الطوارئ على مستوى الشركة نجحت فى التعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع، وأعلنت الشركة أن تجمع المياه ظهر فى 20 نقطة بالقاهر تتضمن: مصر الجديده، ومدينة نصر، وخضر التونى، والكيلو 4.5، والنزهة الجديدة، وأماكن متفرقة من وسط البلد، كما قال ان منطقة الاوتوستراد والمنصة لم تشهد أي تجمعات

وأوضح أن تلك الاستعدادات تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الشركة؛ لمواجهة سقوط الأمطار والتى منها تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما أعلن المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه تم الدفع بعدد 80 معدة؛ للتعامل مع الأمطار التي شهدتها المحافظة، كما تم التعامل مع مناطق تجمع المياه والتى منها شارع البحر الأعظم، وطريق مصر اسكندرية الصحراوى، وشارع مراد، وجامعة القاهرة، ومحور صفط، وبعض نقاط الكورنيش.

وقال إنه تم التعامل والسيطرة على مناطق تجمع الأمطار داخل المحافظة خلال موجة الطقس السيئ الذى شهدته أغلب محافظات الجمهورية.

كما أوضح أنه جارى سحب المياه ببعض الفرعيات، كما تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تلك الأمطار، والأوضاع داخل المحافظة أصبحت أكثر استقرارا.

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