سفير مصر في بلجراد: عمدة نيش الصربية ترغب في توقيع اتفاقية صداقة مع شرم الشيخ |صور

التقى وفد مجموعة سفراء دول المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي مع عمدة مدينة نيش "دراجانا سوتيروفسكي"، بمقر مجلس المدينة، بحضور عميدة كلية الآداب ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة نيش.

وصرح السفير الجويلي أن زيارة المدينة تأتى في ختام عامين من رئاسته لمجموعة سفراء الفرنكوفونية لوضع إطار للتعاون مع المدينة في مجالات متنوعة خاصة الثقافية والاقتصادية والتعليمية، مشيرًا إلى دور مصر المهم في إطار منظمة الفرنكوفونية واستضافتها لإحدى مؤسساتها والمتمثلة في جامعة سنجور بالإسكندرية.

وهنأ سفير مصر في بلجراد، صربيا على تطوير علاقتها مع المنظمة لتصبح حالياً عضوًا منتسبًا بها، مضيفا أن عمدة مدينة نيش أعربت عن تطلعها لزيارة مدينة شرم الشيخ على رأس وفد يضم ممثلين عن المجالات الحكومية والثقافية والاقتصادية والإعلامية، وأن تشهد الزيارة التوقيع على اتفاقية صداقة مع مدينة شرم الشيخ.

ودعا الجويلى إلى مشاركة واسعة من ممثلي الغرف التجارية وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والدوائر الثقافية والإعلامية والرياضية في الزيارة لتكون بداية لتنويع التدفق السياحي الوافد من صربيا إلى مصر.

وأوضح سفير مصر في بلجراد أن محادثاته مع بلدية نيش شملت أيضاً تنظيم عرض خاص لعازف البيانو المصري "محمد شمس" في نيش من 14 إلى 19 ديسمبر 2021 كاحتفالات مبكرة بأعياد الميلاد، ولتتويج الأنشطة الثقافية للسفارة في المدينة والتي بدأت بزيارة فرقة الرقص الحديث بدار الأوبرا المصرية في عام 2019.