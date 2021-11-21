محافظة القاهرة: تحسن حالة الطقس اليوم في القاهرة وعودة الدراسة.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة ، إن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وهيئة الأرصاد ، مؤكدا أنه عند معرفتنا بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قمنا برفع درجة الاستعداد في مختلف قطاعات المحافظة .

وأضاف إبراهيم عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه "دي أم سي " ، إن وزارة الإسكان بالتعاون الصرف الصحي قاموا بعمل 21 ألف بالوعة أمطار بالإضافة إلي وجود 125 شفاط لشفط المياه ، وقمنا بعمل نفق خلف المنصة بطول 1200 متر بتكلفة 200 مليون جنيه لتخفيف المياه في منطقة مدينة نصر .

وأوضح إبراهيم عوض ، إن اليوم كان هناك إجازة للمدارس وهذه خطوة استباقية بشكل احترازي وغدا سيكون هناك مدارس بشكل طبيعي .