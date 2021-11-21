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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظة القاهرة: تحسن حالة الطقس اليوم في القاهرة وعودة الدراسة.. فيديو

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة ، إن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وهيئة الأرصاد ، مؤكدا أنه عند معرفتنا بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قمنا برفع درجة الاستعداد في مختلف قطاعات المحافظة .

وأضاف إبراهيم عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه "دي أم سي " ، إن وزارة الإسكان بالتعاون الصرف الصحي قاموا بعمل 21 ألف  بالوعة أمطار بالإضافة إلي وجود 125 شفاط لشفط المياه ، وقمنا بعمل نفق خلف المنصة بطول 1200 متر بتكلفة 200 مليون جنيه لتخفيف المياه في منطقة مدينة نصر .

وأوضح إبراهيم عوض ، إن اليوم كان هناك إجازة للمدارس وهذه خطوة استباقية بشكل احترازي وغدا سيكون هناك مدارس بشكل طبيعي .

وزارة الاسكان الصرف الصحى حالة الطقس اليوم محافظة القاهرة حالة الطقس الأرصاد مدينة نصر عودة الدراسة

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