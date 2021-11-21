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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة الأمطار والسيول

مياه المنيا تعلن الطوارئ وتوفر 1250 طن شبه بالمحطات

سيارات شفط المياة
سيارات شفط المياة بالمنيا

أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وضع خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات خلال فترة الشتاء من خلال إعداد خطة متكاملة لإدارة الأزمات الخاصة بالأمطار والسيول وذلك فى اطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المحافظ اللواء أسامة القاضى والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف السعيد أن الخطة تشمل تشكيل لجنة طوارئ برئاسته ومسئولى القطاعات والادارات واللجان المعاونة وذلك بمقر الشركة وإعداد فرق طوارئ بكل موقع من مواقع العمل طوال (24) ساعة بمختلف فروع الشركة وخاصةً فى مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة والتنسيق الكامل بين الخط الساخن مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة لتلقى البلاغات والشكاوى والتواصل مع وسائل الاعلام لنقل الأحداث والتطورات أول بأول 
وفى أثناء حدوث السيول تكرس الشركة كل جهودها من ناحية مواجهة عكارة المياه من جميع المصادر كنهر النيل والترع والبحر اليوسفي والتي تدخل إلى المحطات، بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة والتحاليل المعملية اللازمة للوقوف على جودة وصلاحية المياه المنتجة وذلك لتوفير المياه المطابقة للمعايير القياسية والتأكد من جودتها من خلال قطاع المعامل والجوده الخاص بالشركة

ونوه السعيد بأن الشركة وفرت 1250 طن شبة صلبة رصيد استراتيجي بجميع فروع  الشركة المنتشرة بدائرة المحافظة شمالاً وجنوباً بخلاف سيارات الشبة السائلة بالاضافة الى خزانات الشبة الموجوده فى المحطات الرئيسية الكبيرة المتواجدة علي نهر النيل ( محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان المحطة المرشحة بقرية  المطاهره بفرع  أبو قرقاص )  وتجهيز جميع المعدات والإمكانيات المتاحة على أن تكون فى حالة تأهب تام إذا وقع أي حادث في أي موقع يتطلب معه وجود تلك المعدات والتي تتمثل في ( عربات كسح ـ جرارات كسح ـ جرار زراعي ـ حفار ـ لوادر ـ ونش ـ سيارة نافورى ـ سيارات ركوب ).

كما تم توفير 20 ماكينة كوبوتا و10ماكينات سحب مياه عائمة و2 كسح نقالى 4 بوصة و7 لودر وحفار و6مدمج نافورى و3فاكيوم سحب رواسب و26سيارة كسح و8سيارة مياه نقية، وتجهيز الكوادر الفنية المدربة على كافة الأعمال الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي فى جميع المواقع التابعة للشركة وفى كافة التخصصات اللازمة من ( مهندسين ـ فنيين ـ حرفيين ـ عمال خدمات ) لمواجهة الأزمات والكوارث على مدار 24 ساعة وذلك بطريق المناوبة بين هذه الفرق وفى وجود جميع المعدات والآلات التى يلزم العمل بها في هذه الحالات والأزمات

وأكد السعيد قيام الشركة بتجهيز سيارتين كسح بمدينة المنيا  وسيارة كسح بكل مركز ووجود فرق عمل مع هذه السيارات وسيارة مجهزة بطلمبات الكوبوتا بكامل معداتها، لسرعة التدخل فى حالة حدوث اى طارئ طوال ال24 ساعة.

إدارة الأزمات مياة الشرب وزير الإسكان حالة الطوارئ المجتمعات العمرانية الصرف الصحى عاصم الجزار مياه الشرب والصرف الصحي اللواء اسامة القاضي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محطات مياه الشرب عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مواجهة الأمطار شركة مياه الشرب والصرف المهندس رجب السعيد جبر

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