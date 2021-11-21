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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وتسليم الأمر للجهة الإدارية.. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا حول انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

وجاء البيان كالتالي:-

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية و أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.

وأكدت اللجنة أنه مع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

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