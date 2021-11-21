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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

في اليوم العالمي للتلفزيون..تعرف على بداية البث المصري وسر شغف المصريين به

مبنى الإذاعة والتليفزيون
مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو"

يحتفل العالم اليوم 21 نوفمبر باليوم العالمي للتلفزيون وهو اليوم الذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة نتيجة للأثر المتزايد للتليفزيون على عملية صنع القرار، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المتعلقة باليوم العالمي للتلفزيون.

 

عقدت الأمم المتحدة أول منتدى عالمي للتليفزيون فى مقرها بنيويورك يومي 21 و22 نوفمبر عام 1996، حيث اجتمع فيه شخصيات بارزة فى مجال الإعلام تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة الأهمية المتزايدة للتليفزيون فى عالم اليوم المتغير والنظر فى الكيفية التى يمكن بها تعزيز تعاونها المتبادل، ولذلك تقرر إعلان يوم 21 نوفمبر "يوما عالميا للتليفزيون"، احتفالا بذكرى اليوم الذي انعقد فيه أول منتدى عالمى له، ويؤكد احتفال دول العالم سنويا بهذه المناسبة، أن الاتصالات أصبحت إحدى القضايا الدولية الرئيسية اليوم، لا لأهميتها للاقتصاد العالمى فحسب، وإنما أيضا لآثارها بالنسبة للتنمية الاجتماعية والثقافية.

 

هدف اليوم العالمي للتلفزيون

يهدف اليوم العالمي للتلفزيون، إلى تشجيع التبادل العالمى للبرامج التليفزيونية مع التركيز على قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التبادل الثقافى.

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أول تلفزيون في مصر

وفي مصر انطلق أول إرسال للتلفزيون المصري في يوم 21 يوليو من عام 1960، وكان يغطي في البداية منطقة القاهرة والمناطق المحيطة بها، وتم اتخاذ قرار بدء إرسال التليفزيون المصري في منتصف الخمسينات إلا أن القرار تأخر بسبب العدوان الثلاثي على مصر، وتأخر قرار تأسيس التلفزيون حتى أواخر عام 1959 وحينها تم توقيع عقد بين مصر وهيئة الإذاعة الأمريكية لتزويد مصر بشبكة للتلفزيون، وتم الانتهاء من إنشاء مركز الإذاعة والتلفزيون في عام 1960.

ماسبيرو

يعتبر مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" من أقدم المؤسسات التلفزيونية في العالم حيث تم تأسيسه في عام 1960 في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر وكان التلفزيون المصري شاهدا على العديد من الأحداث التاريخية التي حدثت في التاريخ المصري الحديث، فبعد أن كانت مصر من أوائل الدول التي تتبنى فكرة الإذاعة كانت أيضًا سباقة بالنسبة للتلفزيون.

وفي 21 يوليو 1960 تم أول بث تليفزيوني مصري في التاريخ، بدأ بث الإرسال التلفزيوني المصري بقناتين هما الأولى والثانية، وكان القرآن الكريم هو أول ما تم عرضه على التلفزيون المصري.

أشهر البرامج

ومنذ بدء البث التليفزيوني في مصر أصبح التليفزيون هو المتعة الوحيدة التي يتابعها المصريون بشغف في تلك الشاشة الصغيرة، ولأنه كان عالما جديدا تماما فكانت البرامج المختلفة التي يقدمها التليفزيون على مدار فترة انطلاقه وحتى أواخر التسعينيات، ذات أفكار جديدة ومبتكرة آنذاك ينجذب لها الجمهور ويتابعها بلهفة.

ولا أحد ينسى "اخترنا لك" و"بانوراما فرنسية" و"نافذة على العالم" و"عالم الحيوان" و"كلام من دهب" وغيرها من عشرات البرامج التي يبحث عنها الأجيال السابقة التي عاصرتها، يشاهدونها ويتذكرون بابتسامة ذكرياتهم معها وكيف كانوا ينتظرونها ويتابعونها باهتمام.

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ويستعرض صدي البلد أشهر البرامج التي بثها التليفزيون المصري منذ انطلاقه..

1- صباح الخير يا مصر.

2- هذا المساء.

3- عالم الحيوان.

4- اخترنا لك.

5- بانوراما فرنسية.

6- تاكسي السهرة.

7- نادي السينما.

8- أماني وأغاني.

9- الكاميرا في الملعب.

10- العلم والإيمان.

11- حديث المدينة.

12- الكاميرا الخفية.

13- خلف الأسوار.

14- كلام من دهب.

15- سر الأرض.

اليوم العالمي للتلفزيون الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة التليفزيون المصري ماسبيرو الإذاعة والتلفزيون

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