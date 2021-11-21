بسبب التغيرات الجوية.. لجنة كورونا تحذر من زيادة أعداد الإصابات |فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن العالم يشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة التقلبات الجوية.



وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "التقلبات الجوية التي يشهدها العالم تسببت في زيادة أعداد إصابات كورونا وذلك لأنها تؤدي إلى ضعف المناعة وبالتالي زيادة الأعداد" .



وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا مرحلة ثبات في أعداد الإصابات، والطبيعي ثبات الأعداد ومن ثم انخفاضها مرة أخرى، موضحا: "التغيرات الجوية من الممكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، لذلك يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية".



ووجه الدكتور حسام حسني نصيحة للمواطنين، قائلا: "نرجو بلاش تجمعات خلال الفترة الحالية، ولازم نلتزم بالتهوية السليمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بشدة خلال الفترة الحالية".

