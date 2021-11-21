الدكتور حسام حسني يكشف حقيقة ولادة جنين متوفى بسبب فيروس كورونا..فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة ولادة الجنين متوفى بسبب فيروس كورونا.



وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحامل التي أصيبت بكورونا إذا تلقت العلاج السليم لا يؤدي إلى وفاة الجنين أو إصابته".



وأشار: "بعض الأدوية من الممكن أن تؤدي إلى إصابة الجنين، لأن هناك بعض الأدوية الممنوعة من الاستخدام في هذه المرحلة".



وأوضح: "مصر حاليا في مرحلة ثبات أعداد الإصابات، والطبيعي ثبات الأعداد من ثم انخفاضها مرة أخرى"، موضحا: "التغيرات الجوية من الممكن أن تؤدي إلى زياد أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، لذلك يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية".



ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "نرجو بلاش تجمعات خلال الفترة الحالية، ولازم نلتزم بالتهوية السليمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بشدة خلال الفترة الحالية".