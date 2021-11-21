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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تنظم زيارة لعدد من السفراء لميناء الإسكندرية لإلقاء الضوء على إمكانيات مصر البحرية

صدى البلد

 قام قطاع النقل البحري بوزارة النقل، بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بدعوة مجموعة من السفراء الممثلين بجمهورية مصر العربية لزيارة الهيئة والأكاديمية، لإلقاء الضوء على الإمكانيات البحرية والتدريبية في مصر، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل. 
بدأت الزيارة في هيئة ميناء الإسكندرية والتي استقبلت السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لـ 16 دولة أفريقية وأسيوية، وتأتي هذه الزيارة في ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول الصديقة، وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور مصر الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طارق شاهين، ضرورة إبراز الدور الاستراتيجي لميناء الإسكندرية ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية في ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطورات في مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية للميناء.
كما قامت الوفود الدبلوماسية بالإطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص استثمارية ضخمة، حيث قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الإستثمارية الجاري تنفيذها لمعاينة حجم الإنجازات والتطورات على أرض الواقع ومنها زيارة متحف الهيئة وزيارة محطة الركاب البحرية ومحطة تحيا مصر.
ثم قام الوفد بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تم زيارة مجمع المحاكيات والقبة السماوية ومعهد السلامة البحرية.. وفي نهاية الزيارة أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لهذه الدعوة وعن إعجابهم بالإمكانيات البحرية المصرية.
 

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