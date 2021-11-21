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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

للحفاظ على مواردنا.. استغلال مياه الصرف الزراعي خطوة علي طريق الجمهورية الجديدة

مياه الصرف الزراعي
مياه الصرف الزراعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

 

وأكد رئيس الوزراء أن استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.

 

مياه الصرف الزراعي

وتقدم وزير الموارد المائية والري بمقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالي 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يساهم في توفير حوالى 2 مليار م3/سنة.

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واستعرض الوزير مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا في شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتي البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

 

وقف نزيف المياه

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إنه لا بد من الحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استخدامها مثل ما يحدث في غسيل السيارات ورش المياه في الشوارع وغيرها من العادات السيئة في استخدام المياه.

 

وتابع نصر الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المياه التي تستخدم في هذه العادات السيئة هي مياه معالجة، بمعنى أن كل متر مكعب من المياه مصروف عليه أكثر من 1 جنيه وهذا يشكل مبلغا هائلا وعبئا على ميزانية الدولة.

 

مصر والري الخاطئ

ولفت نصر الدين علام، إلى أن النوع الثاني من نزيف المياه الذي تعاني مصر منه هو الري الخاطئ، بمعنى أن أسلوب الري القديم يستخدم كميات كبيرة من المياه تصل إلى 7000 متر مكعب للفدان، بينما أنظمة الري الحديثة التي تستخدمها الدولة الآن تستخدم 4000 متر مكعب فقط للفدان.

 

وأشار نصر الدين علام إلى أنه عند تقليل كمية مياه الري سوف تقل كثيرا كميات مياه الصرف والتي بدورها ستقلل تكاليف شبكات الصرف التي تغطي حوالي 6 مليون فدان.

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نزيف المياه

وتابع: "من أشكال نزيف المياه في مصر أيضا مياه المصانع، التي يتم الإسراف بها في شقين، الشق الأول لا يستخدم وحدات معالجة المياه في المصنع فتعود المياه ملوثة إلي الأنهار، والشق الثاني عدم استخدام هذه المياه ويتم إعادة تدويرها في سبيل تقليل الاستخدامات المائية".

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