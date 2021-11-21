الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية ونحذر من هذا الأمر حتى آخر الأسبوع

كشف محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والامطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على المحافظات كافة.

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن الاستقرار في الأحوال الجوية يبدأ من غدا الاثنين، متابعا أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومتوسطة في بعض المناطق.

وتابع محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والامطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الوجة البحري والداخلية تعيش حالة الاستقرار اكثر، لافتا إلى أن لا يوجد فرص سقوط الأمطار بها تماما ونحذر من الشبورة المائية الصباحية من بعد الفجر وحتي ٨ صباحا.

وأكمل محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والامطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب توخي الحذر في السير على الطرق السريعة من الشبورة المائية والمستمرة الاسبوع الحالي.

وأضاف محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والامطار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع سقوط الثلوج في مختلف المحافظات في الفترة المقبلة، مستدركا أن :"مافيش ملابس صيفية خلاص وبدأ الشتاء خلاص".