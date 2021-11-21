السجن 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة العثور على لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا

قضت محكمة جنح بني مزار في المنيا بحبس 3 متهمين هم كل من «مصطفى، ع، ث، صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا»، و«راضي، م، ب، أمين مخزن الأدوية، سائق، بمديرية صحة المنيا»، و«إبراهيم، ح، ح، سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة»، بالسجن 3 سنوات، لكل منهم، بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا، أوائل أكتوبر الماضي.

كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، بإشراف المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام لنيابات شمال المنيا، باشرت التحقيقات في القضية، وأحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بمحكمة جنح بني مزار.

يشار إلى أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانا، أعلن خلاله تلقي النيابة العامة كتابًا، صباح يوم الخميس 7 أكتوبر الماضي، من الدكتورة هالة زايد، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنًا مع ذلك أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.

وعاينت النيابة العامة محل الواقعة وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة للمديرية.

وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 عبوة.