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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر لدى بودابست تشارك في البازار الدبلوماسي السنوي بالمجر| صور

سفارة مصر في بودابست
سفارة مصر في بودابست تشارك في البازار الدبلوماسي السنوي بالم

شاركت السفارة المصرية في المجر بالبازار الدبلوماسي السنوي الذي عقد ببودابست تحت رعاية وبمشاركة حرم رئيس جمهورية وحرم وزير خارجية المجر، وتم عرض العديد من مستنسخات الآثار الفرعونية والمشغولات والمقتنيات المصرية المختلفة، كما تم تقديم المأكولات المصرية المعروفة. 


وحاز الجناح المصري على إقبال كبير من جانب الحضور، بما في ذلك من جانب السيدة المجرية الأولى التي حرصت على زيارة جناح مصر وتفقد ما به من معروضات. 

وتأتي مشاركة مصر في البازار الدبلوماسي في إطار الترويج لمصر وللسياحة اليها، خاصة وأن مصر تعتبر من المناطق المفضلة للسائحين المجريين المهتمين بالثقافة والتاريخ المصري والمناطق السياحة المختلفة في مصر.

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