وصفات طبيعة لعلاج ضيق الشعب الهوائية

يعاني الكثير من مشكلة الانسداد الرئوي الذي يحدث عند التهاب الشعب الهوائية ويتسبب في تضييق الشعب وتراكم المخاط، ويتعرض المدخنون بشكل كبير لمشكلة الانسداد الرئوي أكثر من الآخرين لما يسببه التدخين من مشاكل بالرئة.

ووفقا لموقع boldsky نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعة لعلاج ضيق الشعب الهوائية.

علاج ضيق الشعب الهوائية بالوصفات الطبيعية كما يلي :-

· العسل والماء:

نمزج ملعقتين صغيرتين من العسل مع كوب من الماء.



· العسل والزنجبيل:

نخلط نصف ملعقة صغيرة من العسل مع رشة من الفلفل الأسود، وكمية من معجون الزنجبيل الطازج، وملعقتين صغيرتين من القرنفل، ثمّنستعمل الخليط.



· العسل والليمون:

نضع عدّة نقاط من عصير الليمون الحامض مع الماء الفاتر، ونصف ملعقة كبيرة من العسل، ثمّ نقلّب الخليط بملعقة، ونتناوله.



· شريحة من البصل :

نقطّع شريحة بصل، ونضعها في طبق، ثمّ نغطّي البصل المقطّع بالعسل، ونتركه لمدّة ليلة كاملة، ثمّ نرفع شريحة البصل، ونتناول منه مقدارأربع ملاعق صغيرة.

· زيت الزعتر:-

ينصح الأطباء باستعمال زيت الزعتر من أجل تخفيف ألم السعال الشديد، والتهاب الشعب الهوائية، لذلك نضع عدّة نقاط من زيت الزعترتحت اللسان، بحيث نستعمل هذه الوصفة مرّة في اليوم من أجل علاج السعال الشديد، أو التنفّس غير المنظّم.



·الزنجبيل والقرنفل:-

نخلط كمية قليلة من الفلفل مع الزنجبيل المطحون، وملعقتين صغيرتين من القرنفل، ثم نأخذ ملعقة كبيرة من الخليط، ونمزجها في كوب منالحليب، أو العسل مع مراعاة تناول هذه الوصفة ثلاثة مرات في اليوم.

· الزنجبيل والقرفة:

نخلط كمية متساوية لكل من الزنجبيل، والقرفة، والقرنفل، ثمّ نأخذ ملعقة صغيرة من الخليط، ونخلطها مع كوب من الماء المغلي.

·شاي الزنجبيل:

يمكنننا تحضير كوب من شاي الزنجبيل المغلي، ثمّ نشربه مرتين في اليوم.