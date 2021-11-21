لن يفصل في هذه الحالة.. مكافحة الإدمان يوضح تأثيرات الشابو على الموظف المتعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، إن الحكومة ستبدأ في تطبيق فصل الموظف متعاطي المخدرات في منتصف الشهر المقبل، داعيا أي موظف يتعاطى المخدرات أن يتقدم إلي الصندوق لتلقي العلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة .

وأضاف عمرو عثمان، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الموظف متعاطي المخدرات إذا تقدم طواعية إلي الصندوق لتلقي العلاج من الإدمان بعد منتصف ديسمبر لن يطبق عليه عقوبة الفصل.

وأوضح عمرو عثمان، أن مخدر الشابو له تأثيرات جسمانية ونفسية وسلوكية مدمرة علي متعاطيه، مشيرا إلي أن الصندوق يعمل علي أكثر من قطاع ومنهم قطاع التوعية بسبب أهميته، ولديه 32 ألف شاب متطوع في مجال الوقاية.