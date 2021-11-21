عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن يفصل في هذه الحالة.. مكافحة الإدمان يوضح تأثيرات الشابو على الموظف المتعاطي

مخدر الشابو
مخدر الشابو

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، إن الحكومة ستبدأ في تطبيق فصل الموظف متعاطي المخدرات في منتصف الشهر المقبل، داعيا أي موظف يتعاطى المخدرات أن يتقدم إلي الصندوق لتلقي العلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة .

وأضاف عمرو عثمان، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الموظف متعاطي المخدرات إذا تقدم طواعية إلي الصندوق لتلقي العلاج من الإدمان بعد منتصف ديسمبر لن يطبق عليه عقوبة الفصل.

وأوضح عمرو عثمان، أن مخدر الشابو له تأثيرات جسمانية ونفسية وسلوكية مدمرة علي متعاطيه، مشيرا إلي أن الصندوق يعمل علي أكثر من قطاع ومنهم قطاع التوعية بسبب أهميته، ولديه 32 ألف شاب متطوع في مجال الوقاية. 

الشهر المقبل مخدرات صندوق مكافحة الإدمان تعاطي المخدرات عمرو عثمان علاج الإدمان مكافحة الإدمان

ترشيحاتنا

هاني شاكر: نقابة المهن الموسيقية ستصدر قرارا بخصوص محمد رمضان.. فيديو

أبو العينين ينعى سهير البابلي: أخلصت لفنها ورسمت البسمة على وجوهنا

المدرس ضحية الاعتداء في بلقاس: الطالب ضربني بالحذاء على رأسي ووالده كتفني

الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة عدم استقرار الطقس.. فيديو

السجن 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة العثور على لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا

عضو "مجلس الأطباء" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكشف الطبي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتعرض لضغوط للتنازل.. أول رد من ضحية التحرش داخل ميكروباص التجمع بعد إحالة المتهم للمحاكمة

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

ماذا قال الشيخ الشعراوي لـ سهير البابلي وهل تخلصت من أموال الفن؟

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

فيديو

بندخّل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا.. عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

سهير البابلي في لقاء تلفزيوني سابق: أخشى لقاء الله وساعة السؤال

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ