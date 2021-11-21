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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لكل بنت.. نصائح هامة للعناية بالبشرة

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

تقدمت شريفة شكري خبيرة التجميل، بعدة نصائح للسيدات، للعناية بالبشرة وعمل ماسكات لترطيبها، مؤكدة ضرورة استخدام أنواع مناسبة من الصابون والكريم على حسب نوع بشرتك (بشرة دهنية، جافة).

ونصحت خبيرة التجميل، بعدم نسيان واقي الشمس وعمل سكراب للوجه مرة في الأسبوع، مشيرة إلى أن أهم نصيحة للمكياج عدم تغيير الملامح كي يصبح طبيعيا وجذاب.

ولفتت شريفة شكري، إلى أهمية اختيار كريم أساس مناسب للون البشرة، ووضع كونسيلر تحت العين بعيد عن العين لتوسيعها، ويجب أن تكون الحواجب غامقة جدا وسميكة، ناصحة عند وضع البرونزي، بأن يدمج مع كريم الأساس بفرشة ناعمة حتى لا يتسبب خطوط في الوجه.

وأكدت أنه لظهور العين بشكل جميل، يجب تكبيرها  عن طريق استخدام ماسكارا مميزة حتى لا تؤثر علي الرموش، فضلا عن وضع محدد للشفايف بطريقة تناسب الروج وألا تكون افتح ولا أغمق.

 

البشرة مكياج تجميل كريم الأساس بشرة دهنية

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