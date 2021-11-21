الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. حكيم ينعى سهير البابلي

نعى نعت الفنان حكيم الفنانة القديرة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض .

ونشر حكيم صورة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع انستجرام، “ الفنانة القديرة والإنسانة الراقية سهير البابلي في ذمة الله .. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

وغيب الموت الفنانة الكبيرة سهير البابلي اليوم متأثرة بوعكة صحية ألمت بها قبل فترة.

ويكشف صدى البلد تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة القديرة سهير البابلي قبل وفاتها عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.



كانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها ، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق.



وعلي الرغم من ذلك إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادة أكثر من مرة وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.