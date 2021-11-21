تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الإدارة الجامعية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة، كلٌ وفق تخصصه.



ويتم تنفيذ الدورات، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



وأشار المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .



وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجرءات احترازية.



ومن هذه الدورات يطلق المركز، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، دورة تدريبية حول الإدارة الجامعية وطرقها، بنظام الأون لاين من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا.