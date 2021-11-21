الأذن المصرية مستباحة.. خطة البيئة لحماية المواطنين من الضوضاء

بمشاركة 11 وزارة

قالت الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع، إن الضوضاء تؤذى الأذن والدقيقة الواحدة من الأصوات المعدنية تصيب الجهاز العصبي للإنسان باضطراب شديد بعدها لمدة 50 دقيقة، مؤكدة أن الأذن المصرية مستباحة من الضوضاء بسبب تصرفات الناس.

وأضافت ريم عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء في وزارة البيئة، أن الوزارة قامت بعمل خطة قوية لمكافحة الضوضاء وهذا بالتعاون مع الوزرات الأخرى من أجل الوصول إلى حل للمشكلة، وشارك في هذه الخطة 11 وزارة.

وأوضحت ريم عبد الرحمن، أن شبكة رصد الضوضاء بدأت عملها في مصر عام 2008 وكان عددها 15 محطة في القاهرة فقط والآن لديها 38 محطة موزعين في محافظات مختلفة.