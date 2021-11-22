بدء تلقي الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. أبرزها شهادة تطعيم كورونا.. اعرف شروط دخول امتحانات الدراسات العليا بـ تجارة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

بدء تلقي الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اليوم

يبدأ اليوم الإثنين، 22 نوفمبر 2021، تلقي الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات



أبرزها شهادة تطعيم كورونا.. اعرف شروط دخول امتحانات الدراسات العليا بـ تجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، انطلاق امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية - دور نوفمبر، حيث تعقد الامتحانات يومي السبت والخميس خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021.



30 نوفمبر.. موعد اختبار مقرر الميكروبيولوجي بـ كلية التمريض جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، عقد اختبار النصف فصلي، الخاص بمقرر الميكروبيولوجي، يوم الثلاثاء الموافق 30 من نوفمبر الجاري، بدلا من يوم أمس السبت، وذلك فى تمام الساعة 11 صباحا

ندوة ببنات عين شمس تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية..اليوم

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية .