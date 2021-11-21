حمادة هلال ينعى سهير البابلي: الله يرحمك ويرحم أمي

نعى حمادة هلال، الفنانة سهير البابلي التى توفيت اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتب حمادة هلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الله يرحمك ويرحم أمي وكل أمواتنا أجمعين‏”.



وغيب الموت الفنانة سهير البابلي قبل قليل متأثرة بوعكة صحية ألمت بها قبل فترة.

ويكشف صدى البلد تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة القديرة سهير البابلي قبل وفاتها عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.



وكانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة -قبل وفاتها- تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها ، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق.



وعلي الرغم من ذلك إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادة أكثر من مرة وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها..

