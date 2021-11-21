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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكندرية: عودة المدارس والمصالح الحكومية غدا.. ولا صحة لتوقف حركة الكورنيش

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

قال محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، إن موجة الطقس السيء  التي ضربت محافظة الاسكندرية بلغت ذروتها  اليوم السبت حيث كانتت الامطار غزيرة جداً بشكل غير عادي .


وقال محمد الشريف، في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن الوضع بات مستقراً ومطنئاً مع حلول المساء  وأصبحت الشوارع والميادين   تشهد سيولة مرورية ولم تعد  بها مشاكل، متابعا أن الشوارع الجانبية بالمحافظة لازالت تعاني من بعض تجمعات المياه قائلاً : لدينا في  شتى أنحاء المحافظة نحو 107 نقطة ساخنة وهي النقاط التي تشهد تجمعات المياه بمجرد سقوط الامطار ". 


وأتم : " الطرق الان في حالة جيدة   ولم نشهد عوائق إلا في منطقتين هما الكورنيش لمدة نصف ساعة ومنطقة شارع خالد إبن الوليد التي إرتفعت فيها منسوب المياه بنحو 25 سم لان الشارع   منسوبة اقل من الارض العادية   حيث  كان منطقة تجميع لمياه الشوارع الاخرى وفضلنا ثلاث ساعات بالتعاون مع كافة الجهات  على رأسها الهيئة الهندسية ومديرية الامن ولم نترك الشارع   إلا بعد تصريف المياه كاملة  ". 


وحول ما ينردد من أنباء  عن سقوط  ضحايا أو حدوث إصابات بين صفوف العاملين في الصرف الصحي، قال المحافظ انه : لم يحدث اي  شيء من ذها القبيل لكن بالامس شهدنا واقعة ليس لها علاقة  بالامطار حيث كان أحد العاملين يقوم بإصلاح أحد أعمدة الانارة  وحدث له صعق كهربي لكن لم يحدث   أي شيء أخر وأدى الصعق لوفاته ". 


وتابع المحافظ، قائلاً : " الامطارلا مستمرة لكنها خفيفة  بالتنسيق مع الارصاد الجوية وتوقعاتها وسوف تستمر حتى الظهيرة "، مؤكداً أن المدارس  ستعود   للغد بالاضافة لعودة المصالح الحكومية والتي تعطلت اليوم قائلاً : إضطرينا  نعلق المصالح الحكومية   اليوم  بالتوازي مع المدارس عشان نعطي أريحية لعمليات كشط المياه ". 

محمد الشريف محافظ الاسكندرية اخبار التوك شو لميس الحديدي الأمطار غزيرة

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