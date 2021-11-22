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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي يكشف عن خطة الانتشار المصرية في إفريقيا.. فيديو

وليد جاب الله، الخبير
وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التحدي الأول أمام مصر كان متعلق بالبنية التشريعية وكيفية عمل اتفاقات تشريعية بين مصر والقارة الأفريقية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والاستثماري وهو ما حدث مع الكوميسا وبالأكثر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقات التجارة تظل حبرا على ورق ما لم يتم تفعيلها.

 

وأضاف "جاب الله" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن أشهر التحديات التي تقابل المستثمر المصري في أفريقيا هو الحاجة للبضائع الحاضرة ومصر عملت على هذا الملف بعمل مناطق لوجيستية يكون فيها البضائع المصرية، موضحًا أن هناك منطقة لوجيستية في نيروبي، وجيبوتي التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا.


وتابع، أن هناك مجموعة خطط لنشر المناطق اللوجيستية في أفريقيا بالتعاون مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات وهكذا، موضحًا أنه بالتقريب للمستهلك الأفريقي تم البدء تفعيل حضورنا للمعارض الأفريقية وأن يكون الأفارقة موجودون في المعارض التي تقام في مصر وبكثافة، قائلًا: "لولا كورونا كنا اتعودنا إننا نشوف الأفارقة في منتدى شباب العالم في أسوان، وأصبح مهم المشاركة في الفعاليات الأفريقية التجارية لتقريب بضائعنا للأفارقة".


وأردف، أن النظام البنكي في كثير من الدول الأفريقية غير متطور، فمصر كانت تحتاج لانتشار بنوك مصرية في افريقيا، مؤكدًا أن هناك آلية تم الإعلان عنها مؤخرًا وهي آلية تسوية الصادرات والواردات بتقييمها بالدولار لأن المستوردين من كل دولة يتم المقاصة فيما بينهم والدول تسلمهم مستحقاتهم وهو ما لم يكن يتم إلا بوجود سعر صرف واحد، وكل هذه إجراءات قامت بها مصر حسنت من التبادل التجاري بينها وبين أفريقيا .

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