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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد عكاشة: مصر لم تنحاز لطرف على حساب الاخر وكانت على خط متساوي مع كافة الاطراف السودانية

صدى البلد

قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتجية، إن الموقف المصري من الاتفاق السياسي الذي أبرم اليوم في السودان واضح ومعبر عنه بشكل دقيق من قبل بيان وزارة الخارجية والذي أعرب عن ترحيبه  الشديد بإنخراط الاطراف السودانية في ذلك الاتفاق  وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية بغية إستكمال المرحلة الانتقالية بشكل منضبط ودتوري وبمساحة اكبر من التوافق الذي يحقق طموح الشعب السوداني بمستقبل مستقر وعبل عملية  سياسية  تسمح  أكبر  عملية تشارك من المكونات السودانية  بما يلبي  طموحات السودانيين في مستقبل أفضل. 


ورداً على ماأثير حول موقف مصر الحيادي من أحداث 25 أكتوبر التي وقعت في السودان  وفسره البعض بأنه بمثابة إنحياز لطرف على حساب الاخر قال عكاشة، في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة      " ON ،  أن هذه الرؤية التي تبناها البعض قاصرة وغير مدركة  لعمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان وأن حياد مصر ليس إنحيازاً بقد ماهو أن مصر على مسافة  واحدة من كافة الاطراف  والاطياف السودانية وتدعم  كافة الاطراف  طالما مرجعيتها مرجعية وطنية ". 


واصل : " مصر أدركت أن المراحل الانتقالية تمر  ببعض المطبات السياسياة في فترة إستثنائية من عمر السودان حيث أن القاهرة تدرك أن المرحلة ستمر عاجلاً أم أجلاً   مشيراً إلى أن الرؤية المصرية للازمة في السودان أثبتت صدقها منذ الوهلة الاولى وهي أن السودانين سوف يتحدوا مجددا قائلاً :"الجميع رحب  بذلك وفي مقدمتهم مصر   حيث عادت الاطياف السودانية   تحت لاءة واحدة تخدم المستقبل   السوداني  وصياغة المستقبل". 

   

خالد عكاشة اخبار التوك شو الاتفاق السياسي الأطراف السودانية لميس الحديدي

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