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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات.. فيديو

شعار الزمالك
شعار الزمالك

قال طارق جبريل، المدير المالي بنادي الزمالك، إن أعضاء اللجنة المؤقتة التي أدارت النادي برئاسة حسين لبيب، بذلت قصارى جهدها دون كلل، وبدون غرض أو مصلحة.

وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه اللجنة تنتهي مدتها غدًا الإثنين، لذلك تترك حرية التصرف للجهة الإدارية بإصدار قرارها، مشيرًا إلى أن الحديث عن استمرار اللجنة من عدمه حال استقرار الجهة الإدارية على نفس الأسماء، سابق لأوانه.

وتابع أن هناك توجهات معينة داخل نادي الزمالك بشأن المقرر تعيينهم، موضحًا أن اللجنة لا يهمها سوى مصلحة القلعة البيضاء فقط لا غير.

ووجه طارق جبريل، نصيحته للأعضاء العاملين قبل الانتخابات «اختاروا المجلس المحترم المتفاهم الذي جاء لمصلحة النادي، وخزينة الزمالك بها ملايين لكن النادي أيضًا عليه ديون كبيرة للغاية نتيجة تراكمات ومشاكل عديدة».
 

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