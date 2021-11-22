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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. وصفات الطبيعة لعلاج ضيق الشعب الهوائية.. وهل يمكن أن يؤدي الأرق إلى مرض السكري؟

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

وصفات طبيعة لعلاج ضيق الشعب الهوائية

ووفقا لموقع boldsky نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعة لعلاج ضيق الشعب الهوائية.

علاج ضيق الشعب الهوائية بالوصفات الطبيعية كما يلي :-

يعاني الكثير من مشكلة الانسداد الرئوي الذي يحدث عند التهاب الشعب الهوائية ويتسبب في تضييق الشعب وتراكم المخاط، ويتعرض المدخنون بشكل كبير لمشكلة الانسداد الرئوي أكثر من الآخرين لما يسببه التدخين من مشاكل بالرئة.

بطريقة غير تقليدية.. حضري طبق سلطة البطاطس 

تعد سلطة البطاطس من أشهر أنواع السلطات، إليك كيف يمكنك عمل وصفة سلطة البطاطس والثوم، بمذاق لا يقاوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

هل يمكن أن يؤدي الأرق إلى مرض السكري؟

كشفت دراسة جديدة أن الأرق والنوم غير الكافي يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وبالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، يمكن أن تزيد هرمونات التوتر هذه من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي الإصابة بداء السكري من النوع 2.

الحليب وزيت الزيتون أبرزها.. وصفات للتخلص من تشقق القدمين دون تكلفة

تعانى أغلب النساء من مشاكل تشقق القدمين، وتلجأن إلى شراء بعض الكريمات باهظة الثمن؛ للتخلص من هذه التشققات، وفى الأغلب لا تأتى بنتيجة إيجابية؛ لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات طبيعية للتخلص من تشقق القدمين باقل تكلفة.

 

وصفة سلطة البطاطس

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