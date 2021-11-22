هيثم شعبان : أرضية ملعب الإسكندرية "بركة مياه" .. وبدأنا الإستعداد للزمالك

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عن استياءه الشديد من أرضية ملعب الإسكندرية التي استضافت مباراة فريقه أمام فاركو وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.



وقال شعبان في تصريحات لبرنامج " البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق : " الأمطار أثرت على أداء الفريقين ، و توقعنا أن تكون أرضية الملعب مُغطاة قبل المباراة بسبب الأمطار الغزيرة في الإسكندرية خلال الأيام الماضية ، كما أنه أثناء الإحماء ، كان الملعب عبارة عن بِركة ماء ، وبعد الإحماء قمنا بإلغاء جميع الخطط التي أعددناها ، وبدأنا في وضع خطة بديلة على اساس ظروف الملعب، والأهم كان سلامة اللاعبين".



وأضاف : " أغلقنا صفحة مباراة فاركو ، ونبدأ من الآن الإعداد للمباراة القادمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس القادم ".