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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلق على صراع الانتخابات الليبية

ليبيا
ليبيا

حث المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، جميع الأطراف المشاركة في انتخابات ليبيا على القبول بنتائجها.

وقال: القضاء هو الفيصل بشأن الاعتراض على بعض المرشحين، والمرحلة الراهنة حساسة جدا لعبور ليبيا إلى بر الأمان عبر الاقتراع".

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الدبيبة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا

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وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليصبح المرشح رقم 57 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة مخاطبا الليبيين بعد التقدم بأوراق ترشحه "في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ الأمة الليبية وأنا أستشعر معكم حجم المهمة أقدم ملف ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك، إن الانتخابات الرئاسية القادمة.. نأمل التوفيق فيها".

وأضاف الدبيبة "رغم كل الظروف المصاحبة والصعبة الملتبسة التي صاحبت مشوار الانتخابات فأنا أدعوكم ألا تفقدوا الأمل فقد اتضحت بداية الطريق الصحيح بدأنا المشوار سويًا وسنكمله سويًا".

وتابع "لا حرب بعد اليوم ليبيا لن تكون إلا موحدة وحدة واحدة آمنة ذات سيادة يعيش فيها هذا الشعب العظيم في رغد العيش والعيش الكريم"، داعيًا الليبيين إلى الصبر والصلاة في هذه المرحلة.

عبد الحميد الدبيبة الوحدة الوطنية الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الرئاسية

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