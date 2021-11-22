ليلى علوي تشكر جمهورها عن جائزة أفضل ممثلة بمهرجان نجم العرب

عبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم “ماما حامل” بمهرجان نجم العرب، وشاركت عدة صور لها من تكريمها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتوجهت بالشكر لجمهورها بالوطن العربي، وكتبت: "جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "ماما حامل" بمهرجان نجم العرب.. شكرا للجمهور الخليجي والجمهور بالوطن العربي 🙏🏻🤩😍".

يذكر أن تصدر فيلم ماما حامل بطولة ليلى علوي وعدد من النجوم، محركات البحث وخاصة محرك “جوجل”، وجاء ذلك بعد عرضه على منصة شاهد vip بعد أسابيع من رفعه من دور العرض السينمائية.

عودة لـ ليلى علوي

ويشهد الفيلم عودة النجمة ليلى علوي في شخصية جديدة، بالإضافة إلى أنه يضم بطولة جماعية لكل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

ماما حامل في دور العرض

صناع فيلم "ماما حامل" قرروا إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي ابتداءً من 2 يونيو الماضى، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية..

ايرادات دور العرض

وحقق الفيلم الكوميدي "ماما حامل" إيرادات قدرها 4 ملايين 369 ألفا و516 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.



أبطال فيلم ماما حامل

ماما حامل من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

ملخص أحداث فيلم ماما حامل

تقع الكثير من الخلافات الكوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عند علمهما بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.





