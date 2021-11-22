البحرين تدين الهجوم الحوثي بمسيرة على الاراضي السعودية

أدانت البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مُسيرة تجاه مطار نجران السعودي.

ووصفت البحرين هذا الاعتداء بالممنهج والمتعمد على الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، حاولت استهداف مطار نجران.



وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار نجران.