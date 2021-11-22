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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين الهجوم الحوثي بمسيرة على الاراضي السعودية

مسيرة
مسيرة

أدانت البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مُسيرة تجاه مطار نجران السعودي.

ووصفت البحرين هذا الاعتداء بالممنهج والمتعمد على الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران

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تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار نجران بالسعودية

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، حاولت استهداف مطار نجران.
 

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار نجران.

المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية ايران الخارجية البحرينية مليشيا الحوثي

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