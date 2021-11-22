رئيس القابضة للصناعات المعدنية السابق يكشف أسباب الاعتراض على قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، في تعليقه على إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، وأنه ضد أي رسوم على حرية التجارة.. بوجه عام ولكن تدابير حماية الصناعة وضعت في سياق معين.



تابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON، قائلاً : التدابير وضع في سياق معين ويجب أن نفهم تداعياته قبل أن يتم إلغاءه و المصنع الوحيد "المتكامل" في صناعة الحديد هو شركة الحديد والصلب المصرية.



أكمل قائلاً : " الكثير من الدول تدعم منتجاتها وتصدرها لنا مدعومة والشركات المحلية لا تستطيع منافستها؟المصانع المتكلمة ونصف المتكاملة تمثل نحو 80 % من حجم صناعة الحديد مقارنة بنحو 20% تمثلها مصانع " الدرفلة " .

واصل : " من ضمن ماقمنا به لسد الفحوة في السوق عبر اقدم الشركات وهي شركة الدلتا للصلب لسد فجوة البليت في السوق ".



وبين أنه يتفهم أسباب الوزيرة في إلغاء قرار رسوم الحماية على واردات الحديد ولكن يجب النظر إلى التبعيات.

ولازالت أصداء قرار وزارة التجارة والصناعة- الاسبوع الماضي ، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، واسع في مجتمع " الحديد والصلب " حيث أثارت الخطوة ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية وبالرغم من أن مطالب إلغاء تلك الرسوم كان من جانب قطاعات عديدة ذات صلة بالحديد والصلب بإعتباره سلعة أساسية في سوق المقاولات والبناء حيث زعمت تلك القطاعات أن أزمة رسوم التبليت و في سوق الاسمنت كانت سبباً رئيسياً في إرتفاع تكلفة بناء الوحدات السكنية بالاضافة لموجة التضخم العالمية ".