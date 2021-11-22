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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصناعات المعدنية عن إلغاء رسوم البليت: 22 مصنعا توقفوا بالكامل بسبب نقص المواد الخام

صدى البلد

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الدرفلة ترحب بقرار إلغاء رسوم التبليت حيث أن مصانع الدرفلة تمثل 20% من الإنتاج المحلي للحديد، متابعا أن استمرار  نقص المواد تسيب في توقف 22 مصنع للدرفلة كانت متوقفة بسبب قرار فرض رسوم حماية على خام الحديد. 


وكاشف طارق الجيوش، في لقاء  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أنه لا يوجد قبل إلاغاء  قرار فرض الرسوم   مصانع وبديل محلي لتشغيل مصانع الدرفلة بسبب نقص المواد الخام قائلاً : رسوم الحماية أدت لتراكم الديون وتوقف المصانع"
مبيناً أنه  لهذه الاسباب   طالبنا بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على خام الحديد وبعد راسة الامر من قبل وزارة التجارة والصناعة لدراسة، مضيفا أنه بسبب  إرتفاع مشاكل الشحن وجائحة كورونا بالاضافة إلى الاسباب المحلية      بما أدى إلغاء رسوم الحماية على البليت والحديد قائلاً : فيه متغيرات كتيرة حصلت محلياً وعالمياً    وكنا بنطالب بده من زمان. 

ولازالت أصداء  قرار   وزارة التجارة والصناعة- الاسبوع الماضي ، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، واسع في مجتمع " الحديد والصلب " حيث  أثارت الخطوة  ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية وبالرغم  من أن مطالب إلغاء تلك الرسوم  كان من  جانب  قطاعات    عديدة ذات صلة  بالحديد  والصلب  بإعتباره سلعة أساسية في  سوق المقاولات والبناء   حيث زعمت تلك القطاعات   أن أزمة " رسوم الباليت " و  في سوق الاسمنت كانت سبباً رئيسياً في إرتفاع تكلفة بناء الوحدات السكنية  بالاضافة لموجة التضخم العالمية ".

طارق الجيوشي اخبار التوك شو الصناعات المعدنية رسوم التابليت لميس الحديدي

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