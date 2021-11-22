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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخطط أحمال المقاولون: لم أوجه أي لفظ خارج تجاه حكم مباراة الأهلي

المقاولون العرب
المقاولون العرب

شدد عبد الرحمن محمد مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، على أنه لم يوجه أي لفظ خارج تجاه حكم مباراة الأهلي.

 وقال عبد الرحمن محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحسست بالظلم في الدقائق الأخيرة من المباراة ولماذا يمكن أن تكون الرياضة بهذا الشكل؟".

وأضاف "سألت حكم المباراة عن سبب إلغاء ضربة الجزاء وعاملني باحتقار وكأنني دخيل على كرة القدم. انتظرت أن يكون رد الحكم أهدأ من ذلك".

وتابع "لم أوجه أي لفظ خارج تجاه حكم المباراة وكان غضبي موجها نحو الرياضة. سمير جمال الحكم المساعد في مباراة الأهلي تطاول علي بلفظ خارج".

وأتم "بدأنا نرى مع الإدارة ما سيحدث لتقديم الالتماس، اعتذرت لإدارة المقاولون عما بدر مني خلال مباراة الأهلي".

وخسر المقاولون العرب أمام الاهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ووقعت رابطة الاندية عقوبة قوية على عبد الرحمن محمد علي مخطط أحمال المقاولون العرب بإيقافه لـ 8 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب سباب الحكم عقب نهاية المباراة.

عبد الرحمن محمد نادي المقاولون العرب الأهلى سمير جمال الدوري المصري

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