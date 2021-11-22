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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: نرعى المنتخبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية على كافة المستويات

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم برعاية المنتخبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية على كافة المستويات الصحية والتعليمية والمادية.


جاء ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر للاعبين ذوي الساق الواحدة في بطولة أمم أفريقيا بالعاصمة التنزانية دار السلام والمؤهلة لكأس العالم في تركيا 2022، وذلك بعد معسكر إعداد الفريق بالمركز الأولمبي بالمعادي.


وتخلل المؤتمر عرض فيديو تعريفي حول منتخب مصر لذوي الساق الواحدة لكرة القدم والذي يشارك في البطولة بقائمة تضم 12 لاعباً، من بينهم 11 لاعباً من صفوف نادي بيراميدز الذي أعلن في وقت سابق تكوين أول فريق لأصحاب الساق الواحدة في الكرة المصرية، بالإضافة إلى لاعب آخر محترف في الخارج، علاوة على استعراض زي المنتخب الرسمي بالبطولة.
وقال وزير الشباب والرياضة: "نثني علي قدراتكم والإصرار عالي المستوي، ونتابع خطوات المنتخب جيداً، ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الرياضة للجميع وبمختلف الفئات، ودورنا كوزارة العمل على ريادة الأعمال، وتنمية القطاع الخاص وإشراكه معنا، كل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام والرعاة".


وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "نقوم برعاية المنتخبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية على كافة المستويات الصحية والتعليمية والمادية"، مشيراً إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذي كانت أولى نتائجه تحقيق بعثة مصر للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية للناشئين والناشئات 16 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهب و6 فضة و4 برونز، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية خلال بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان.


وتابع الوزير: "نسعى لنشر رياضة الساق الواحدة أكثر وأكثر، مع الاهتمام الكبير والمشترك بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية ووسائل الإعلام المختلفة وكافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بدمج هذه الفئة، وندعو كافة الأندية لتكوين فرق وتحذو حذو نادي بيراميدز في ذلك وتكوينه أول فريق لذوي الساق الواحدة في كرة القدم في مصر، والوزارة بصدد إقامة المشروع القومي للموهبة الحركية".


وقالت حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية: "أرحب بوزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم للأبطال البارالمبيين، وأشكر كل القائمين على ذلك، وكل الشكر والتقدير للمنتخب المصري للساق الواحدة، ونعد بتقديم كافة أوجه الدعم والمؤازرة اللازمة في ظل قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نحظى من خلالها بدعم غير مسبوق، ونطالب المنتخب بمواصلة المشوار والعودة بالكأس ورفع اسم مصر عالياً".


وتقام بطولة أمم أفريقيا بتنزانيا بمشاركة 16 دولة أفريقية، وهي: أنجولا حامل اللقب، ونيجيريا وصيف البطل، وليبيريا حامل البرونزية، وتنزانيا البلد المضيف، إلى جانب الكاميرون وسيراليون وكينيا وغينيا وغانا والمغرب وإثيوبيا وأوغندا وزنجبار وجامبيا وتوجو ورواندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري.

أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الرياضة

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