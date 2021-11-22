ترقب عالمي.. متحدث السياحة: الاستعدادات على قدم وساق لحفل افتتاح طريق الكباش

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إن العالم ينتظر ابهار المصريين، حيث يترقب 3 أحداث سياحية عالمية في أرض المحروسة، وهما: حفل طريق الكباش، وافتتاح فصر محمد علي، والمتحف المصري الكبير.

وأضافت سها بهجت في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الاستعدادات على قدم وساق لحفل افتتاح طريق الكباش الموافق 25، معقبة: "الفريق يعمل هناك حتى الآن، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المسئولين أيضاً".



وتابعت المتحدث باسم الوزارة أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، يُشرف بنفسه على كل هذه الاجراءات وبدقة شديدة، معقبة: "على قد المجهود المبذول والدقة الشديدة من القائمين على هذا الحفل، نتوقع أن يكون الافتتاح في أبهى صوره كما هو متوقع من وزارة السياحة والآثار".



وكشفت سها بهجت عن الرسالة التي توجهها وزارة السياحة والآثار للعالم من خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش، قائلة: "هذه الاحتفالية مخصصة لمحافظة الأقصر بأكملها وليس طريق الكباش فقط، والغرض الأساسي هو الترويج السياحي لمصر بصفة عامة، وإبراز معالم الأقصر السياحية بصفة خاصة، واعلان الأفصر متحف مفتوح".