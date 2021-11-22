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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الإصابات جراء حادث الدهس في ولاية ويسكونسن إلى أكثر من 20

حادث دهس
حادث دهس

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، وقوع أكثر من 20 إصابة جراء حادث الدهس الذي تعرض له عرض احتفالي في ولاية ويسكونسن الأمريكية. 

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وقوع إصابات في حادث دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية

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العناية الإلهية.. سيدة تنجو من الموت بعد دهس سيارتها أسفل شاحنة ضخمة

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن كثير من المصابين من السيدات الكبيرة في السن، واللتي شاركن في الحدث.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لحظة تنفيذ الدهس خلال احتفال بأعياد الميلاد في الولايات المتحدة.

وأصيب عدة أشخاص في حادث دهس  في أوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وأخبرت إحدى الشهود وسائل الإعلام الأمريكية أنها رأت سائقًا في سيارة دفع رباعي "ينطلق في الشارع" نحو الأشخاص الذين كانوا يسيرون في العرض.

قالت إن السائق صدم "الجدات الراقصات" وصعد شخص واحد على الأقل فوق غطاء محرك السيارة.

وقالت الشاهدة إنها رأت أربعة جرحى على الأقل لا يتحركون على الأرض.

وأضافت أن السائق واصل السير ولم يتوقف.
 

الشرطة الأمريكية اعياد الميلاد محرك السيارة حادث دهس دهس في أمريكا

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