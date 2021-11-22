نشرة المرأة والصحة.. فترة الخطوبة تمثيلية وخلل معايير الزواج سبب انتشار الطلاق.. فوائد القرنفل للشعر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

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قالت الدكتورة أية عبد المجيد استشاري نفسي وعلاقات أسرية إن الطلاق أصبح ظاهرة وليست مشكلة فردية.

وتابعت أن مصر أصبحت الدولة الثالثة عالميا في نسبة الطلاق، مضيفة :" إن تلك الظاهرة أصبحت تشكل خطورة خصوصا في المجتمعات الشرقية ولابد من دراسة أبعادها وأسبابها والبحث عن حلولها".

وأضافت أن أسباب الطلاق اختلفت تماما عن الماضي، وتم إجراء دراسات عشوائية تم الاعتماد فيها على مختلف طبقات المجتمع اظهرت ان الطلاق منتشر في كافة طبقات المجتمع.

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد القرنفل للشعرمن فوائد القرنفل للشعر ما يلي :-

·يغذي بصيلات الشعر بالفيتامينات والمعادن، ويحسن صحته من الجذور حتى الأطراف.

فوائد صحية لتناول الباذنجان لصحتك

فوائد صحية لتناول الباذنجان لصحتك فهو غني بالعناصر الغذائية ، مما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف في سعرات حرارية قليلة.

ايحتوي الباذنجان أيضًا على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس.إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع بولد سكاى الهند