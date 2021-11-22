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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فترة الخطوبة تمثيلية وخلل معايير الزواج سبب انتشار الطلاق.. فوائد القرنفل للشعر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 22 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين2 11/2 /2021 .  إليك أبرز الأبراج وحظ كل برج  بالملل يجعلك تهدم روابط متينة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 22 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم السبت 20 نوفمبر مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

قالت الدكتورة أية عبد المجيد استشاري نفسي وعلاقات أسرية  إن الطلاق أصبح ظاهرة وليست مشكلة فردية.

وتابعت  أن مصر أصبحت الدولة الثالثة عالميا في نسبة الطلاق، مضيفة :" إن تلك الظاهرة  أصبحت تشكل خطورة خصوصا في المجتمعات الشرقية ولابد من دراسة أبعادها وأسبابها والبحث عن حلولها".

وأضافت أن أسباب الطلاق اختلفت تماما عن الماضي، وتم إجراء دراسات عشوائية تم الاعتماد فيها على مختلف طبقات المجتمع اظهرت ان الطلاق منتشر في كافة طبقات المجتمع.

فوائد القرنفل للشعر

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد القرنفل للشعرمن فوائد القرنفل للشعر ما يلي :-

·يغذي بصيلات الشعر بالفيتامينات والمعادن، ويحسن صحته من الجذور حتى الأطراف.

فوائد صحية لتناول الباذنجان لصحتك

فوائد صحية لتناول الباذنجان لصحتك فهو غني بالعناصر الغذائية ، مما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف في سعرات حرارية قليلة.

ايحتوي الباذنجان أيضًا على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس.إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع بولد سكاى الهند

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