وزير الرياضة يشكر بيراميدز على تأسيس فريق لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لنادي بيراميدز ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية ورئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد، على كونه النادي الأول والوحيد في مصر، الذي قرر تأسيس فريق لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، مشيدا بحماس النادي ودعمه للفريق وجهازه الفني ولاعبيه.

أوضح الوزير على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الأولمبي في المعادي للإعلان عن المنتخب المصري المشارك بكأس أفريقيا المقامة بتنزانيا والمؤهلة لكأس العالم في تركيا، أنه يتمنى أن تأخذ كل أندية مصر، نادي بيراميدز حافزا لها في تأسيس فرق لأصحاب الساق الواحدة لدعم هؤلاء الأبطال.

وحرص على حضور المؤتمر الصحفي، الأستاذ خالد بدر نائب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمر مدحت مدير التسويق بالنادي، وسامي سرحان مساعد الرئيس التنفيذي لشئون المسئولية المجتمعية والمسئول عن ملف فريق الساق الواحدة بنادي بيراميدز.