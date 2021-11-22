شبانة : الفيفا رسميًا يوافق على تعديل لائحة الجبلاية

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافق على طلب الاتحاد المصري، بإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الاساسي للجبلاية ، وذلك بعد تدخل وزير الشباب والرياضة للضغط على أحمد مجاهد لاقناع فيفا بضرورة اجراء هذة التعديلات، بعدما كان قد رفض فيفا سابقا إجراء تعديلات بلائحة النظام الاساسي.
وكان قد ارسل اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا لانديه الجمعية العمومية، يدعوهم لجمعية عمومية غير عادية يوم 28 نوفمبر الجاري .
وضمت التعديلات تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.
كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها الفيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة، كما تضمنت إستثناء بند ممارسة كرة القدم للترشح