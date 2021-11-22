شبانة : الفيفا رسميًا يوافق على تعديل لائحة الجبلاية

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافق على طلب الاتحاد المصري، بإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الاساسي للجبلاية ، وذلك بعد تدخل وزير الشباب والرياضة للضغط على أحمد مجاهد لاقناع فيفا بضرورة اجراء هذة التعديلات، بعدما كان قد رفض فيفا سابقا إجراء تعديلات بلائحة النظام الاساسي.



وكان قد ارسل اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا لانديه الجمعية العمومية، يدعوهم لجمعية عمومية غير عادية يوم 28 نوفمبر الجاري .

وضمت التعديلات تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.



كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها الفيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة، كما تضمنت إستثناء بند ممارسة كرة القدم للترشح