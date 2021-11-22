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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. الحزن يسيطر على رواد مواقع التواصل بوفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

طلبت الدعاء لها قبل موتها.. وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا

يسرا تنعي سهير البابلي من خارج مصر: يعز عليا أوي إني ماكنتش في جنازتك

نهال عنبر تنعي سهير البابلي وتدعو لها بالرحمة

تكريم تامر حسني في جامعة مصر عن مجمل أعماله الفنية.. شاهد

وفاء عامر في وداع سهير البابلي: رحلت وأبقت في قلب محبيها غصة فراق

ميريهان حسين تعلن موعد عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بالرياض

هاشتاج «مرتجي أمين الصندوق» يتصدر «تويتر»

مبقتش بحسب عمرى وصل كام.. رسالة أيتن عامر في يوم ميلادها

السوشيال ميديا سهير البابلى السرطان موجز السوشيال ميديا موجز السوشيال وسائل التواصل الإجتماعي

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