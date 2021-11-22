رئيس فنزويلا: لا محادثات مع المعارضة حتى تفرج الولايات المتحدة عن مبعوثنا أليكس صعب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته لن تستأنف المحادثات مع المعارضة حتى تفرج الولايات المتحدة عن مبعوث الرئيس الفنزويلي ورجل الأعمال أليكس صعب.



وأشارت قناة "تيليسور" الفنزويلية -عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن النرويج كانت ترعى المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، بهدف إنهاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، لكن الحكومة انسحبت الشهر الماضي من المفاوضات التي بدأت في أغسطس من هذا العام، بعد تسليم دولة الرأس الأخضر أليكس صعب إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامه بغسل الأموال.



وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية أليكس صعب باستخدام حساباته في بنوك أمريكية لغسل الأموال.



ويتهم أنصار نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية بالتهم الموجهة إلى أليكس صعب، بينما تقول المعارضة -المدعومة من الولايات المتحدة- إن صعب زاد من معاناة الفنزويليين من خلال إثراء نفسه وعقد الاتفاقات التجارية مع الحكومة.



وأُلقي القبض على أليكس صعب في يونيو 2020، بعد أن توقفت طائرته في دولة الرأس الأخضر لإعادة التزود بالوقود، واتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بخطف شخصية دبلوماسية، وأعلنت تعليق المفاوضات مع المعارضة.