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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا: اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد قيود كورونا لليوم الثالث على التوالي

صدى البلد

 اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة مدن وبلدات هولندية، لليوم الثالث على التوالي، رفضًا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.


وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن عددًا من المتظاهرين أشعلوا الحرائق ودمروا محطات حافلات وأطلقوا ألعاب نارية تجاه الشرطة.


وكانت أعمال العنف قد بدأت في مدينة روتردام، بعد خروج عدد من الشباب، احتجاجًا على القيود المرتبطة بفيروس كورونا، والتي تحولت بعد ذلك إلى عمال شغب؛ ما دفع الشرطة لإطلاق النار على التجمعات.
وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفيات، بعد إصابتهم بطلقات نارية.


وكانت هولندا قد أعادت الأسبوع الماضي فرض إغلاق جزئي، للتعامل مع تفشي حالات كورونا، واتخذت مجموعة قيود صحية تؤثر بشكل خاص على قطاع المطاعم الذي بات يتوجب عليه إنهاء أعماله بحلول الساعة الثامنة مساءً.


وتسعى الحكومة إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن، خاصة المطاعم، في محاولة لوقف موجة الإصابات.

هولندا اشتباكات بين الشرطة والمحتجين

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