الصحف الإماراتية.. اتفاق تاريخي في السودان بين حمدوك والبرهان.. ليبيا تغلق صفحة الترشح للانتخابات.. كورونا يضرب أوروبا من جديد.. حادث دهس بأمريكا

الصحف الإماراتية:

*اتفاق سياسي جديد في السودان ينهي الأزمة

*ليبيا تقترب من إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة

*حادث دهس في الولايات المتحدة



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، استقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص لسلطان عُمان، والذي يزور الإمارات حالياً، لرعاية احتفالات الجناح العُماني في إكسبو بالعيد الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.

ومن مصر، سجلت وزارة الصحة المصرية 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 902 إصابة و61 وفاة أيضا في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 350397، من ضمنهم 291980 حالة تم شفاؤها و19933 حالة وفاة".

وفي السعودية، أعلن التحالف العربي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أنه رصد تحركات ونشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي، باستخدام زوارق مفخخة جنوبي البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن هناك "مؤشرات خطر حال ووشيك على الملاحة والتجاره العالمية بحنوب البحر الأحمر".

وأضاف: "نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

وإلى السودان، حصلت "البيان" على نص الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في السودان، والقاضي بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، بجانب تعديل الوثيقة الدستورية.

ونص الاتفاق على أنه واستشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددا لوحدة وأمن واستقرار البلاد ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 اكتوبر مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة.

واستشعارا للمسؤوليات الوطنية عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا وتجنبا لإنزلاق البلاد نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين وللخروج بالبلاد من الازمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقنا على الآتي:

أولا: التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وهي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا لمعالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

ثانيا: يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني.

ثالثا: يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)

رابعا: أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

خامسا: ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة في نهاية الفترة الانتقالية في يونيو 2023.

سادسا: ادارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والادارة الاهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

سابعا: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ثامنا: تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

تاسعا: الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول محددة.

عاشرا: ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

إحدى عشر: يؤكد الطرفان على ضرورة اعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة ادائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من اداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.

إثني عشر: التحقيق في الاحداث التي جرت اثناء التظاهرات من اصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

ثالث عشر: العمل على بناء جيش قومي موحد.

رابع عشر: بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، أمس الأحد، وقضى بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، في تراجع عن إجراءات الجيش التي أعلنت، أواخر أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض داخلي وخارجي.

ومن ليبيا، قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

فيما فيما يسدل الستار اليوم على الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لا يزال تيار الإخوان وحلفاؤه يعيشون ذهولاً مما يجري على الأرض، بعد فشل مخطاطاتهم في إفشال الاستحقاق الذي مضى بإرادة الليبيين ومساعدة المجتمع الدولي نحو غاياته.

وإلى القدس، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين في هجوم مسلح شنه فلسطيني من حركة حماس في البلدة القديمة في القدس الشرقية. وقالت الشرطة الإسرائيلية: «فتح مسلح النار في البلدة القديمة بالقدس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة وشرطيين بجروح طفيفة». وسمع صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية في المكان رشقات نارية وصراخاً.

ودوليا، حذّر الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال اتال أمس الأحد من أن التطور الحالي للموجة الوبائية الخامسة في فرنسا "مفاجئ"، مشيرًا إلى أن "هناك عناصر يُمكن أن تقلقنا وعناصر يمكن أن تجعلنا واثقين".

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، شدد المشاركون، في الجلسة الختامية لمنتدى «حوار المنامة 2021» أمس الأحد، على أهمية العمل المشترك في حماية أمن المنطقة وتعزيز القدرات الجماعية في مواجهة أي خطر محتمل.



وجدد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، تأكيداته بعدم خروج الولايات المتحدة من المنطقة. وقال ماكجورك، في كلمته خلال الحوار، «لقد سُئلت عدة مرات هنا عما إذا كانت الولايات المتحدة ستغادر الشرق الأوسط. اسمحوا لي أن أكون واضحاً: الولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان».

ومن المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من 125 يوم السبت ليصل إجمالي الإصابات إلى 948923 حالة.

ودوليا، دعت حكومة "طالبان" القنوات التلفزيونية الأفغانية إلى التوقف عن بثّ مسلسلات تظهر فيها نساء، في إطار "التعليمات الدينية" الجديدة التي نُشرت أمس الأحد.

ومن صحيفة الاتحاد، لقي بعض الأشخاص مصرعهم بعدما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مسرعة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية يوم الأحد، لتطيح بعشرين شخصا على الأقل من بينهم مجموعة من الراقصات الشابات تلوحن بكريات.