كاتب صحفي: مشروع حياة كريمة لم نره بهذا الحجم والضخامة في كثير من الدول

قال الكاتب الصحفى، خالد العوامي، إن مشروع حياة كريمة لم نراه بهذا الحجم والضخامة فى كثير من الدول، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها إرادة لتغير كافة نواحي حياتها.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن مشروع حياة كريمة أعتبره نقطة البداية الحقيقة لتدشين الجمهورية الجديدة.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن، منوهاً إلى أن هناك طفرات تنموية فى أصعدة متعددة فى الصرف الصحى ورصف الطرق والتعليم والصحة وغيرها.

وأكد الكاتب الصحفى، أن حياة كريمة هو مشروع الإنسان المصرى، متابعاً أن الإنسان هو محور اهتمام الدولة.