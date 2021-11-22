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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس انتهت على أغلب محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية .

ولفت الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن تساقط الأمطار في ذلك الوقت أمرا طبيعيا ، ويحدث في نفس التوقيت من كل عام ، متابعا : " انخفاض درجات الحرارة شيء طبيعي في هذا الوقت من العام " . 

ونوه على أن هناك انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل ، ناصحا بأهمية ارتداء الملابس الشتوية في هذا التوقيت خلال التواجد خارج المنزل .

وأكد أنه لا يوجد ارتفاع ملحوظ في الطقس الأيام المقبلة ، موضحا أن أخر شهر في فصل الخريف يتسم بانخفاض درجات الحرارة ، متابعا : " الارتفاعات مش مؤثرة بشكل كبير ولابد من ارتداء الملابس الشتوية بشكل تدريجي .

وأوضح أنه هناك استمرار في الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع ، محذرا من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر ، معقبا : “ اللي معندوش مشوار بدري ما يخرجش ” 

الأرصاد الأرصاد الجوية توك شو الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية الشبورة المائية

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